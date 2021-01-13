От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания - СМИ

Постепенно от финального этапа строительства российского газопровода отказываются все больше компаний.
Угроза запуска нового большого пакета санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от работы в рамках последнего этапа прокладки газопровода Северный поток-2. Об этом сообщают журналисты датского издания Politiken.
"Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода Северный поток-2, ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон", ‒ написали они.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- 11 декабря строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- Последний участок энергетического проекта Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании планируют начать достраивать 15 января 2021 года.
Автор: Дмитрий Видоменко