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От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания - СМИ

13 января 2021, 16:38

Постепенно от финального этапа строительства российского газопровода отказываются все больше компаний.

Северный поток-2
Северный поток-2 / Reuters

Угроза запуска нового большого пакета санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от работы в рамках последнего этапа прокладки газопровода Северный поток-2. Об этом сообщают журналисты датского издания Politiken.

"Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода Северный поток-2, ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон", ‒ написали они.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
  • 11 декабря строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
  • Последний участок энергетического проекта Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании планируют начать достраивать 15 января 2021 года.
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