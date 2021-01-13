От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания - СМИ

Северный поток-2 / Reuters

Угроза запуска нового большого пакета санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от работы в рамках последнего этапа прокладки газопровода Северный поток-2. Об этом сообщают журналисты датского издания Politiken.

"Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода Северный поток-2, ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон", ‒ написали они.

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