"Палача Мариуполя" Мизинцева назначили заместителем командира наемников Пригожина

Евгений Пригожин говорил о намерении предложить должность замкомандира ЧВК "Вагнер" Мизинцеву после его увольнения с должности замминистра обороны.

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Михаил Мизинцев получил должность в ЧВК "Вагнер" Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бывший замглавы минобороны РФ Михаил Мизинцев, который в 2022 году руководил бомбардировками и блокадой Мариуполя, назначен заместителем командира ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают телеграмм-каналы, аффилированные с наемниками "повара" Путина Евгения Пригожина.

Так, отмечается, что Мизинцев уже побывал в лагере дополнительной подготовки "вагнеровцев".

Мизинцев побывал в лагере "вагнеровцев" / скриншот

Ранее Евгений Пригожин говорил о намерении предложить должность замкомандира ЧВК "Вагнер" Мизинцеву после его увольнения с должности замминистра обороны РФ.

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Мизинцев пробыл в должности замминистра обороны всего восемь месяцев и отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск. Информация о его увольнении появилась в соцсетях 27 апреля. При этом с официальным подтверждением в Москве не торопились. В британской разведке считают, что это может свидетельствовать о критических проблемах, с которыми столкнулась Россия на войне в Украине.

Что известно о Михаиле Мизинцеве

60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев родился в Вологодской области РФ. В российских пропагандистских СМИ его называют "любимцем Путина".

Он ранее возглавлял операцию в Сирии. Во время войны России против Украины генерал-полковник возглавлял осаду Мариуполя. В Украине он использовал тактику, ранее примененную во время осады Алеппо. В частности, Мизинцев отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители. В результате погибли сотни детей.

Мизинцев был назначен замминистра обороны в сентябре 2022 года. Там генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

Нехватка боеприпасов у ЧВК "Вагнер"

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

29 апреля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемникам хватит боеприпасов всего на несколько дней. "Повар" Путина даже пригрозил министру обороны РФ выводом своих боевиков из Бахмута.

Позже Пригожин предложил менять трофейное стрелковое оружие на артиллерийские снаряды.

"Повар" Путина уже не в первый раз жалуется на "снарядный голод" своих наемников. Ранее он продемонстрировал фотографию с потерями оккупантов за сутки 21 февраля. По словам Пригожина, погибших могло бы быть в пять раз меньше, если бы руководство регулярных войск давало "вагнеровцам" снаряды.

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