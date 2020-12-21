"Памятник Русской Смерти": в России решили судьбу скандального памятника Аленка

Памятник "Аленка" / Telegram-канал/ Radiogovoritmsk

В российской глубинке, городе Нововоронеж (Воронежской области) местные власти решили судьбу скандального памятника "Аленке" (который был установлен в городском парке в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого и построен нынешний населенный пункт).

Об этом сообщает агентство РИА Новости. По данным журналистов, чиновники мэрии обратили внимание на то, что новый памятник пугает местных жителей, и пообещали его скоро демонтировать.

По словам вице-мэра Нововоронежа Светланы Тулиновой, скульптура "Аленка" — не памятник, а арт-объект. Чиновница утверждает, что в ближайшее время его демонтируют и будут хранить на складе ‒ для того, чтобы впоследствии найти применение.

В мэрии также отметили, что проект, который был разработан воронежским художником, стоил примерно 1 млн рублей, однако на его реализацию деньги из госбюджета не выделялись.

Памятник "Аленке" установили 18 декабря нынешнего года. Он вызвал крайне неоднозначную реакцию и шквал шуток от пользователей Сети. Они называли арт-объект "памятник Русской Смерти".

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