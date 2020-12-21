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"Памятник Русской Смерти": в России решили судьбу скандального памятника Аленка

21 декабря 2020, 16:15
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По словам российских чиновников, на реализацию деньги из госбюджета не выделялись.

Аленка
Памятник "Аленка" / Telegram-канал/ Radiogovoritmsk

В российской глубинке, городе Нововоронеж (Воронежской области) местные власти решили судьбу скандального памятника "Аленке" (который был установлен в городском парке в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого и построен нынешний населенный пункт).

Об этом сообщает агентство РИА Новости. По данным журналистов, чиновники мэрии обратили внимание на то, что новый памятник пугает местных жителей, и пообещали его скоро демонтировать.

По словам вице-мэра Нововоронежа Светланы Тулиновой, скульптура "Аленка" — не памятник, а арт-объект. Чиновница утверждает, что в ближайшее время его демонтируют и будут хранить на складе ‒ для того, чтобы впоследствии найти применение.

В мэрии также отметили, что проект, который был разработан воронежским художником, стоил примерно 1 млн рублей, однако на его реализацию деньги из госбюджета не выделялись.

Памятник "Аленке" установили 18 декабря нынешнего года. Он вызвал крайне неоднозначную реакцию и шквал шуток от пользователей Сети. Они называли арт-объект "памятник Русской Смерти".

В Сети быстро появились фотожабы на "Аленку" и "танкиста" с лицом президента Украины

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Киеве возле здания штаба командования Сухопутных войск украинской армии установили мемориал ‒ как дань памяти военнослужащим, которые погибли в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе
  • Украинцы в соцсетях быстро заметили, что каждый из трех военнослужащих, которые были изображены на памятнике, скорее всего, срисованы с реальных людей. Первый якобы похож на командующего силами ООС Сергея Наева, другой – на генерала Сирского, третий (танкист) ‒ на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Новый памятник вызвал множество глумливых сообщений и фотожаб - в том числе и вместе с российским арт-объектом "Аленка".
новости России снос памятника
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