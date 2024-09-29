УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

Яна Ставская
29 сентября 2024, 16:54
132
У понтифика поинтересовались потенциальной реформой в отношении женщин в Церкви.
Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин
Франциск - в эпицентре нового скандала / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск оскандалился высказанной позицией относительно женщин в католической церкви.

Как пишет The Guardian, студенты и сотрудники одного из университетов Бельгии назвали "детерминистской и редукционной" позицию Франциска в отношении женщин.

У Франциска во время выступления в университете UCLouvain поинтересовались, что он думает по поводу столетий дискриминации женщин, в частности Ватиканом, и будет ли противодействовать этой проблеме современная Церковь.

видео дня

На что тот ответил, что Церковь - существительное женского рода в итальянском языке.

"Женщина в народе Божьем является дочерью, сестрой, матерью", - сказал он, добавив, что "женственность говорит к нам плодотворным гостеприимством, заботой и животворной преданностью".

В то же время понтифик не рассказал деталей потенциальной реформы в отношении женщин в католической церкви.

"Гардиан

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Папа Франциск – последние скандалы

Напомним, в марте 2024 года Папа Франциск влип в самый настоящий скандал, фактически предложив Украине сдаться на милость страны-агрессора РФ. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

После чего Ватикану пришлось оправдываться, мол, идея "белого флага" для Украины заключается в создании благоприятных условий для дипломатического разрешения войны. Он также заявил, что переговоры являются проявлением силы, а не слабости.

К слову, понтифик постоянно напоминает, что не поедет в Киев, если его не пригласит и Москва. Украина же направила Папе Римскому приглашение еще в мае 2023 года. Однако он до сих пор так и не посетил столицу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Папа Римский папа римский Франциск
Реклама

Главное за день

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – эксперт

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – эксперт

18:06 Украина
Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

18:01 Синоптик
Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:46 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 20025

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача 12906

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание 8312

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябре 6994

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябре

Последние новости

18:06

"Взлетело на воздух 750 тысяч снарядов": у РФ нет запасов на черный день – эксперт

18:01

Похолодает до "минус" 3 и выпадет снег: когда Украину накроют сильные осадки

17:46

Удары вглубь РФ американским вооружением: Зеленский озвучил ожидания

17:20

"Один муженек уже был": в РФ высмеяли помолвку предательницы Ани Лорак

17:12

Взрыв ядерной ракеты "Сармат" в России: стали известны ключевые причины инцидента

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
16:55

Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по Абхазии и Южной Осетии

16:54

Папа Франциск попал в новый скандал - на этот раз из-за женщин

16:51

Разрешение на удары Storm Shadow по целям в РФ: появился неожиданный прогнозВидео

16:27

Детонация продолжается до сих пор: ВСУ ударили по складу с иранскими ракетами - Генштаб

Реклама
16:17

"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

16:04

"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

15:54

Что ждет армию Путина после ударов по арсеналам: в Британии сделали прогноз

15:45

Мощные пожары после налета: дроны могли атаковать военный аэродром на юге РФ

15:36

"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

15:04

"На грани развода": у путинистов Тарзана и Наташи Королевой начались проблемы

14:39

Десятки дронов взорвали арсенал на юге РФ: СМИ о мощном ударе Сил обороны

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

13:59

Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечойВидео

Реклама
13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:35

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

10:34

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПДВидео

09:48

В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

09:34

РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

08:44

"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

08:42

"Громкая" ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известноВидео

08:16

Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

07:30

Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

Реклама
06:29

На самом деле нам не нужна никакая сделка с РФмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

04:52

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

04:03

Победа Украины в войне: израильский военный эксперт назвал главное условиеВидео

03:04

Гороскоп на октябрь 2024 для Раков: трансформация в жизни и хорошие новости

02:37

Пропаганда РФ в панике: оккупанты перебрасывают новые силы на Курщину, но дедлайны "горят"

02:03

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

01:00

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

28 сентября, суббота
23:54

Трамп "очень прямо" пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ - Зеленский

23:13

"Метко скосили": РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять