Папа Римский Франциск оскандалился высказанной позицией относительно женщин в католической церкви.
Как пишет The Guardian, студенты и сотрудники одного из университетов Бельгии назвали "детерминистской и редукционной" позицию Франциска в отношении женщин.
У Франциска во время выступления в университете UCLouvain поинтересовались, что он думает по поводу столетий дискриминации женщин, в частности Ватиканом, и будет ли противодействовать этой проблеме современная Церковь.
На что тот ответил, что Церковь - существительное женского рода в итальянском языке.
"Женщина в народе Божьем является дочерью, сестрой, матерью", - сказал он, добавив, что "женственность говорит к нам плодотворным гостеприимством, заботой и животворной преданностью".
В то же время понтифик не рассказал деталей потенциальной реформы в отношении женщин в католической церкви.
"Гардиан
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
Папа Франциск – последние скандалы
Напомним, в марте 2024 года Папа Франциск влип в самый настоящий скандал, фактически предложив Украине сдаться на милость страны-агрессора РФ. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".
После чего Ватикану пришлось оправдываться, мол, идея "белого флага" для Украины заключается в создании благоприятных условий для дипломатического разрешения войны. Он также заявил, что переговоры являются проявлением силы, а не слабости.
К слову, понтифик постоянно напоминает, что не поедет в Киев, если его не пригласит и Москва. Украина же направила Папе Римскому приглашение еще в мае 2023 года. Однако он до сих пор так и не посетил столицу.
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