Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков

Папа Римский считает, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют право на семью.
Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, люди нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть "защищены законом".
"Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен", - заявил глава римско-католической церкви, добавив, что должен быть создан закон о гражданском союзе, пишет The Washington Post, ссылаясь на новый документальный фильм Франческо.
Премьера документального фильма Франческо состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.
Заявления Папы Римского – о чем Папа Франциск говорил ранее:
- 11 сентября Папа Римский Франциск назвал удовольствие от еды и наслаждение от секса "божественными". Франциск считает, что хорошая пища помогает улучшить здоровье человека, а интимная близость - "делает любовь красивой, и гарантирует сохранение человеческого рода".
- Папа Римский Франциск призвал всех верующих любить друг друга, а также ограничить себя в некоторых вещах во время Великого Поста. Отдельно он выделил тот факт, что люди начали слишком часто оскорблять друг друга: "Люди оскорбляют друг друга чаще, чем приветствуют".
Автор: Адриана Бубновская