Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков

Папа Римский Франциск поддержал однополые браки / Reuters

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. По мнению понтифика, люди нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть "защищены законом".

"Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен", - заявил глава римско-католической церкви, добавив, что должен быть создан закон о гражданском союзе, пишет The Washington Post, ссылаясь на новый документальный фильм Франческо.

Премьера документального фильма Франческо состоится в ближайшие дни в Риме, а затем ленту покажут в США.

Заявления Папы Римского – о чем Папа Франциск говорил ранее: