Парад 9 мая с огоньком: в РФ военное авто вспыхнуло посреди улицы

Парад в Москве 9 мая / Reuters

В российском Кемерове 9 мая одна из военных машин загорелась во время парада в День Победы.

Техника не смогла выдержать нагрузки при проезде по Советскому проспекту, сообщает ресурс Тайга.инфо.

По словам очевидца, техника не выдержала нагрузки при проезде на Советском проспекте. Причины возгорания неизвестны.

Отметим, что механик-водитель сначала попытался сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, но он, видимо, оказался нерабочим. Тогда мужчина достал из кабины тряпку и быстро потушил возгорание.

Напомним, в Москве 9 мая во время парада военной техники одна из бронемашин сломалась и не смогла сдвинуться с места.

9 мая в России отмечают 76-ю годовщину Победы. В Москве по этому поводу прошел парад. С трибуны к зрителям парада обратися глава Кремля Владимир Путин.