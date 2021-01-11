Пашинян и Алиев на глазах у Путина отказались пожимать друг другу руки

Путин встретился с Пашиняном и Алиевым / скриншот из видео

В понедельник, 11 января, глава Кремля Владимир Путин собрал в Москве президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Перед трехсторонней встречей Алиев и Пашинян поздоровались, но не стали пожимать друг другу руки.

При этом Путин тепло поздоровался с Алиевым и Пашиняном, президент Азербайджана и премьер Армении присаживаясь за стол переговоров также поздоровались между собой, но без рукопожатия, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

В ходе встречи Путин рассказал, что более 22 тысяч взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено в регионе Нагорного Карабаха.

"От мин очищено свыше 479 гектаров территории. Проверено 182 км дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тыс. взрывоопасных предметов", - уточнил глава Кремля.

Также он добавил, что в период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек.

"При посредничестве России произведён обмен пленными и телами погибших", - сказал Путин.

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