Пашинян обвинил Турцию в вербовке тысяч сирийских наемников для Азербайджана

Пашинян обвинил Турцию в вербовке наемников / Reuters

В войне за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана воюют сирийские наемники, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вербует и доставляет их Турция.

"Премьер Армении заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией в Азербайджан тысяч сирийских наемников", - сообщает РИА Новости в Telegram.

Кроме того, как заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью Sputnik International, имеется довольно много фактических доказательств касательно присутствия вооруженных наемников из Сирии и Ливии в зоне карабахского конфликта, а также относительно их продолжающейся переброски Турцией в этот регион: это подтверждено и разведслужбами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Никто, в том числе и Турция, не может утверждать, что в контексте нагорно-карабахского конфликта она выступает в качестве беспристрастной или нейтральной стороны. Турция рассматривает этот конфликт как возможность распространить свое влияние в еще одном соседнем, Южно-Кавказском регионе, и надо противодействовать, а не поощрять ее попытки использовать в этих целях карабахский конфликт и причинять колоссальные страдания народам региона", - сказал глава МИД, его цитирует Sputnik Армения.

Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении.

30 октября пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что миротворческий континент в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе может быть введен только по согласованию с Баку и Ереваном.

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс урегулирования вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может сопровождаться присутствием российских миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью западной прессе сказал, что единственным выходом из сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации является ввод российских миротворцев в зону конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.