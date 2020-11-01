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Пашинян обвинил Турцию в вербовке тысяч сирийских наемников для Азербайджана

1 ноября 2020, 11:42

Имеется довольно много фактических доказательств касательно присутствия вооруженных наемников из Сирии и Ливии в зоне карабахского конфликта, заявили в Армении.

Пашинян
Пашинян обвинил Турцию в вербовке наемников / Reuters

В войне за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана воюют сирийские наемники, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вербует и доставляет их Турция.

"Премьер Армении заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией в Азербайджан тысяч сирийских наемников", - сообщает РИА Новости в Telegram.

Кроме того, как заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью Sputnik International, имеется довольно много фактических доказательств касательно присутствия вооруженных наемников из Сирии и Ливии в зоне карабахского конфликта, а также относительно их продолжающейся переброски Турцией в этот регион: это подтверждено и разведслужбами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Никто, в том числе и Турция, не может утверждать, что в контексте нагорно-карабахского конфликта она выступает в качестве беспристрастной или нейтральной стороны. Турция рассматривает этот конфликт как возможность распространить свое влияние в еще одном соседнем, Южно-Кавказском регионе, и надо противодействовать, а не поощрять ее попытки использовать в этих целях карабахский конфликт и причинять колоссальные страдания народам региона", - сказал глава МИД, его цитирует Sputnik Армения.

Война за Нагорный Карабах – о чем сообщалось ранее:

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.

Нагорный Карабах наемники Никол Пашинян новости Армении Война в Карабахе
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