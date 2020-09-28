Пашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году

Алиев боялся революции в Азербайджане - Пашинян / Фото: Sputnik Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года в разгар борьбы за пост мэра Еревана просил нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна о сохранении перемирия в районе Нагорного Карабаха.

Об этом рассказал глава армянского правительства Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, сказанным еще до обострения армяно-азербайджанского конфликта, Армения заинтересована в перемирии. Однако он ничего не просил у Алиева в Душанбе.

"И здесь мы можем раскрыть очень важный нюанс, кто и к кому обратился на самом деле в Душанбе. На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился с просьбой ко мне", - сказал Пашинян.

Армянский лидер акцентировал внимание на том, что во время сентябрьских событий 2018 года, когда в Ереване шла предвыборная гонка за пост городского головы, он в своих выступлениях коснулся ряда вопросов отношений Армении и Азербайджана. И тогда к нему обратился с просьбой азербайджанский президент Ильхам Алиев, опасавшийся революции в своей стране.Читайте такжеБольшая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана

"Заинтересованность Ильхама Алиева заключалась в том, чтобы договориться со мной, попросить меня воздержаться от таких заявлений. Почему? По очень простой причине – чтобы революция не произошла в самом Азербайджане", - подчеркнул Пашинян.

Конфликт в Нагорном Карабахе