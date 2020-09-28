Пашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году

По словам Пашиняна, Алиев опасался революции в Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года в разгар борьбы за пост мэра Еревана просил нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна о сохранении перемирия в районе Нагорного Карабаха.
Об этом рассказал глава армянского правительства Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения.
По словам Пашиняна, сказанным еще до обострения армяно-азербайджанского конфликта, Армения заинтересована в перемирии. Однако он ничего не просил у Алиева в Душанбе.
"И здесь мы можем раскрыть очень важный нюанс, кто и к кому обратился на самом деле в Душанбе. На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился с просьбой ко мне", - сказал Пашинян.
Армянский лидер акцентировал внимание на том, что во время сентябрьских событий 2018 года, когда в Ереване шла предвыборная гонка за пост городского головы, он в своих выступлениях коснулся ряда вопросов отношений Армении и Азербайджана. И тогда к нему обратился с просьбой азербайджанский президент Ильхам Алиев, опасавшийся революции в своей стране.Читайте такжеБольшая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана
"Заинтересованность Ильхама Алиева заключалась в том, чтобы договориться со мной, попросить меня воздержаться от таких заявлений. Почему? По очень простой причине – чтобы революция не произошла в самом Азербайджане", - подчеркнул Пашинян.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Острая фаза армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокационных обстрела, после чего в Баку сделали заявление о контрнаступательной операции.
- В Армении по мотивам данных событий объявили военное положение и всеобщую военную мобилизацию.
- Азербайджан сделал заявление о введении на территории страны военного положения, которое вступило в силу с 28 сентября.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о намерении восстановления исторической справедливости в Нагорном Карабахе.
- Его поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал Армению прекратить оккупацию Нагорного Карабаха.