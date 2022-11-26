Patriot для ВСУ: в НАТО назвали условие переброски систем ПВО в Украину

В Украину могут перебросить системы ПВО Patriot / Defense.gov/John Hamilton

Решение об отправке в Украину систем противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг

При этом он пояснил, что "конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями", сообщает Reuters.

"Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов это решение должны принять национальные правительства", — пояснил Столтенберг.

Как известно, в Германии заявляют о необходимости согласовывать поставки Украине противовоздушной обороны с НАТО.

Ранее в Польше заявили о необходимости переброски натовских ЗРК Patriot на Западную Украину, что поможет укрепить обороноспособность Альянса.

ПВО для Украины

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", — отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Patriot (войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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