Российские пропагандисты отличились новой бредовой версией о том, как "русских людей притесняют" ‒ на этот раз в Латвии. Теперь сотрудники пропагандистского издания "Московский комсомолец" возмутились тому, что власти этой страны Балтии обязали выучить государственный язык бывших "неграждан" родом из СССР и страны-агрессора России.
Пропагандисты писали, что две женщины-пенсионерки якобы сразу умерли после того, как посетили курсы латышского языка. Мол, очень боялись экзамена и депортации в страну-агрессор Россию.
Якобы у одной из старушек случился сердечный приступ, а у второй – инсульт.
"Пенсионерки переживали, что не сдадут экзамен и их выгонят из страны. Плакали, не могли сконцентрироваться", – процитировало СМИ некую Юлию, тетка которой, мол, вместе с покойными старушка учила язык.
Пропагандисты прямо заявляют о том, что старики-россияне никак не смогут сдать экзамен, потому что не знают латышский ‒ даже несмотря на то, что большую часть жизни прожили в этой стране. Причем в "Московском комсомольце" прямо признали, что возвращаться в "великую" Россию люди не желают.
Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.
До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.
Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передаче "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.
Вас могут заинтересовать такие новости: