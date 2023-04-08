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Пенсионерки умерли от страха обучения латышскому языку: в РФ пропагандисты выдали нелепый фейк

Дмитрий Видоменко
8 апреля 2023, 16:36 обновлено 8 апреля, 16:54
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Российская пропаганда отличилась новой манипуляцией об "ужасах" притеснения русских людей в одной из стран Балтии - в Латвии.
Латвия, пенсионерка
В РФ пропагандисты выдали нелепый фейк о пенсионерках в Латвии/ коллаж фото Aris Jansons / Flickr / Renāte B

Российские пропагандисты отличились новой бредовой версией о том, как "русских людей притесняют" ‒ на этот раз в Латвии. Теперь сотрудники пропагандистского издания "Московский комсомолец" возмутились тому, что власти этой страны Балтии обязали выучить государственный язык бывших "неграждан" родом из СССР и страны-агрессора России.

Пропагандисты писали, что две женщины-пенсионерки якобы сразу умерли после того, как посетили курсы латышского языка. Мол, очень боялись экзамена и депортации в страну-агрессор Россию.

Якобы у одной из старушек случился сердечный приступ, а у второй – инсульт.

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"Пенсионерки переживали, что не сдадут экзамен и их выгонят из страны. Плакали, не могли сконцентрироваться", – процитировало СМИ некую Юлию, тетка которой, мол, вместе с покойными старушка учила язык.

Пропагандисты прямо заявляют о том, что старики-россияне никак не смогут сдать экзамен, потому что не знают латышский ‒ даже несмотря на то, что большую часть жизни прожили в этой стране. Причем в "Московском комсомольце" прямо признали, что возвращаться в "великую" Россию люди не желают.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передаче "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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