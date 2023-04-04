Переговоры зависят от силы на поле боя: НАТО хочет видеть независимую Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина самостоятельно решает, какие условия для переговоров и результат являются приемлемыми для нее.

НАТО хочет видеть независимую Украину - Столтенберг / Bundeswehr, УНИАН

Результат переговоров между Киевом и Москвой будет зависеть от ситуации на фронте, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс желает видеть Украину независимой и способной отбросить солдат российского диктатора, заявил он в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, насколько вероятен сценарий того, что линия фронта будет заморожена там, где она пролегает сейчас, Столтенберг ответил, что ответственность НАТО заключается в том, чтобы этого не случилось.

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"То, чего мы бы хотели, - это видеть Украину, которая способна освободить больше земли, отбросить солдат президента Путина (российского диктатора, - ред.), и тогда это может создать условия для каких-то переговоров", - добавил генеральный секретарь.

Столтенберг подчеркнул, что Украина самостоятельно решает, какие условия для переговоров и результат являются приемлемыми для нее. В то же время он добавил, что результат переговоров неразрывно связан с силой на поле боя.

"Итак, если хотим путем переговоров достичь решения, при котором Украина завтра победит как независимое суверенное государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку сегодня", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

Агрессор Россия клянчит переговоры с Украиной и Западом

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что он звонил российскому директору Владимиру Путину и требовал от него забрать своих оккупантов с территории Украины. Также Шольц настаивал на политическом способе завершения войны. Путин в ответ пожаловался, что Киев, благодаря Западу, усилил свою военную позицию и говорить с Москвой ни о чем не собирается.

Позже Шольц сказал, что снова будет звонить Путину, чтобы он забрал свои войска из Украины и прекратил войну, которую развязал. В Кремле сразу же захотели "поговорить" с Берлином, однако главе РФ так никто и не позвонил.

Россия клянчила у Украины переговоры "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ заявили, что Россия не стремится к реальному диалогу и урегулированию и пытается избежать ответственности за свои преступления.

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