Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу

Процесс выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже, забуксовал, отметили в Кремле.
Пассивность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе видна невооруженным взглядом, заявил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
"Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений минского комплекса мер не то что забуксовал, - там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1", его цитирует РИА Новости.
При этом Песков обвинил власти Киева в "пассивности".
"Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации", - резюмировал он.
Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 20 ноября глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
- 11 сентября в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.