Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу / Reuters

Пассивность Киева в урегулировании ситуации на Донбассе видна невооруженным взглядом, заявил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений минского комплекса мер не то что забуксовал, - там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1", его цитирует РИА Новости.

При этом Песков обвинил власти Киева в "пассивности".

"Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации", - резюмировал он.

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