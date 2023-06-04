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Пионтковский – о дилемме Путина: глава Кремля потеряет и Белгородщину, и Донбасс

Андрей Ганчук
4 июня 2023, 05:30
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Кремль столкнется с проблемой защиты даже Москвы – средств ПВО недостаточно для защиты неба страны-агрессора, считает политолог Андрей Пионтковский.
Пионтковский, Путин
Путину будет сложно защитить Москву от ударов с воздуха - Пионтковский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Операция добровольцев России в Белгородской области поставила директора Кремля Владимира Путина перед выбором – либо усилить позиции на своей территории, либо в оккупированных районах Украины. Пока Путин выбирает, он потеряет и Белгородщину, и Донбасс. Российским властям сложно будет защитить даже Москву, поскольку не хватает ПВО. Об этом заявил российский публицист, политолог Андрей Пионтковский.

В эфире 24 канала он прокомментировал сообщение разведки Британии, в котором сказали, что Путин после операций РДК и Легиона Свобода России на Белгородщине, предстал перед выбором – укреплять оборону своих территорий или оккупированных в Украине.

По мнению Пионтковского, пока Путин будет выбирать, он лишится и Белгородской области, и Донбасса.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на воздушном аспекте ведения войны – беспилотники изменили боевые действия, их тяжело выявить. Особенно это актуальная проблема для России с ее огромной территорией.

"Мне кажется, последние заброски беспилотников, в частности на Москву, были пробными акциями, там и не было достаточно взрывчатки", - отметил политолог и добавил, что для серьезной защиты Москвы, возможно, нужны 50 ЗРК Панцирь, тогда как у России их очень мало, и проблему, по сути, решить невозможно.

"Одна из важнейших подготовительных операций перед масштабным наступлением – растянуть российскую линию обороны и поставить задачу, которую невозможно решить: как защищать 1000-километровую границу России с Украиной и в целом всю территорию страны от атак беспилотников. Я не знаю ответа, пусть Путин отвечает", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус 1 июня объявил о начале второй фазы военной операции в Белгородской области. Бойцы рассказали, что ведут бои в направлении Шебекино. Пропагандисты заявляли о "танковой" атаке на шебекинский МАПП.

Позже в РДК и Легионе Свобода России сообщили об ударах по оккупантам РФ в Белгородской области. Первые нанесли удары из РСЗО Град по МВД в Шебекино, а вторые уничтожили вражескую военную технику.

Также в Легионе Свобода России сказали, что добровольцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили информацию о военной операции добровольцев России в Белгородской области. В украинской разведке подчеркнули – бойцы действуют автономно и не под патронатом Киева.

Смотрите видео, в котором генерал СБУ Ягун рассказал, могут ли добровольцы России дойти до Белгорода:

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