Пионтковский рассказал, как отличить Путина и его двойников: дело не только во внешности

Следует обратить внимание на то, как окружение Путина относится к его двойникам в публичных выступлениях.

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Андрей Пионтковский рассказал, как отличить Путина от двойника / Фото: Википедия, скриншот

На фоне провалов российской армии на фронте кремлевский диктатор Владимир Путин попытался улучшить свой имидж в РФ тем, что якобы посетил оккупированные территории Украины. В медиа-пространстве все чаще поднимается вопрос, что такие "выходы в свет" осуществляет двойник Путина. Известный журналист Андрей Пионтковский рассказал, как отличить реального кремлевского диктатора от его дублеров.

"Сложно опровергать очевидное. Реальный Путин сидит за столом со своими министрами на расстоянии 10 метров, только "императору" Си позволили приблизиться. И никогда он не выступает перед толпой или с незнакомыми людьми. А потом нам показывают невероятные кадры, как он "был" в Мариуполе и встречался с "жителями" города",– сказал Пионтковский в комментарии 24 каналу.

По его словам, следует обратить внимание на то, как окружение Путина относится к его двойникам в публичных выступлениях. Когда перед людьми появляется двойник, он вызывает у них не уважение, а недоверие.

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Напомним, недавно спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет ни двойников, ни бункеров. Это является первым случаем, когда на таком высоком уровне в Москве опровергают подобные утверждения.

Двойники Путина - что о них известно

Telegram-канал Генерал СВР уже писал о том, что здоровье российского диктатора Владимира Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Тем временем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

Офицер КГБ, бывший разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов также говорил, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. Они выступают на сцене перед камерами от имени "директора РФ". Риск того, что они начнут говорить правду, существует. Поэтому двойников "накачивают ядом" перед выступлениями.

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