Письмо из грузинской тюрьмы: Саакашвили обвинил Путина в своем задержании

Саакашвили написал письмо из тюрьмы в Грузии / УНИАН

Задержанный в пятницу, 1 октября, третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют "по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента России Владимира Путина". Также в письме он призвал граждан Грузии идти на местные выборы.

"Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал", – говорится в письме Саакашвили, перевод которого опубликован на сайте newsgeorgia.ge.

Он просит "всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума".

"Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках", - отметил Саакашвили.

Отметим, в субботу, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Оппозиция называет их "референдумом", поскольку считает, что граждане должны объявить правительству вотум недоверия и выйти на протесты в случае фальсификаций.

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Задержание Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Вечером Саакашвили задержали – об этом сообщил во время брифинга премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Лидер страны откровенно высказалась о возможности его помилования. "Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она.