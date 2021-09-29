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План Путина и "формула Штайнмайера": эксперт предупредил Украину об опасности от Москвы с Западом

29 сентября 2021, 07:10
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Путин договорился с Меркель и Макроном по сценарию урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, считает Андрей Пионтковский.

Нормандский формат
Путин, Макрон и Меркель будут настаивать на разрешении конфликта на Донбассе по сценарию России – политолог / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным стала бы контрпродуктивной, поскольку Москва не намерена договариваться ни по Крыму, ни по Донбассу. В рамках переговоров в нормандском формате российский лидер совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном могут потребовать от Зеленского урегулирования конфликта на основе "формулы Штайнмайера" и по сценарию Кремля. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он поделился мнением о том, что представители российских властей неоднократно демонстрируют свое нежелание вести переговоры по оккупированным Крыму и Донбассу. Минские соглашения рассматриваются Москвой как ловушка для Украины и президента Владимира Зеленского.Читайте такжеСаммит по Донбассу и блокада со стороны РФ: Арестович назвал сценарий встречи в нормандском формате

"Путин и своими устами и устами своего пресс-секретаря, министра иностранных дел неоднократно объясняет, что он не будет обсуждать вопрос Крыма — этот вопрос закрыт. Не будет обсуждать вопрос Донбасса, потому что для этого необходимо говорить с ОРДЛО. Собственно, отношение к Украине и переговорам выражено в бессмертной формуле Лаврова (Сергей Лавров, глава МИД РФ), что мы никогда не позволим президенту Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть на нем извивается как можно дольше. Вот вся позиция России", - отметил Пионтковский.

По его словам, встреча в рамках нормандского формата при участии немецкого канцлера Ангелы Меркель также вряд ли положительно отразится на ситуации. После того, как Меркель поехала в Москву, она прибыла в Киев, куда привезла российский вариант разрешения конфликта на Донбассе. Такой же точки зрения придерживается и французский президент Макрон. Поэтому для Украины и Зеленского новая встреча нормандской четверки вряд ли станет удачной, поскольку Путин, Меркель и Макрон будут настаивать на реализации выгодного Москве сценария по Донбассу.

"Мы видели поведение Меркель в последние дни ее канцлерства, после визита в Москву. Она же приехала в Киев с шантажом от Путина и требовала принять путинскую интерпретацию Минских соглашений, формулу Штайнмайера. Это же сделал Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции) … Путину с Байденом (Джозеф Байден, президент США) удалось каким-то образом на пресс-конференции в Женеве работать в том же направлении. То есть такая встреча была бы сейчас — трое против одного. И Меркель, и Макрон, и Путин заставляли бы Зеленского принимать путинскую интерпретацию Минских соглашений. Я думаю, что никакого интереса в такой встрече для Украины нет", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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Встреча в нормандском формате при участии Меркель

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сказал о том, что Украина настаивает на проведении нового саммита лидеров нормандской четверки. Мероприятие должно состояться в ближайшее время и при участии канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата вместе с Меркель. Однако он обвинил Киев в нарушении договоренностей и допустил, что встреча в обозримом будущем может не состояться.

Украинский дипломат Павел Климкин полагает, что Украина будет подключать Меркель к новой стратегии по Донбассу. Она должна стать посредником на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

viber
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