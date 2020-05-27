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В Кремле припугнули "непоправимыми последствиями" из-за плана В по Донбассу

27 мая 2020, 23:54

У Путина резко раскритиковали планы президента Украины Владимира Зеленского по пересмотру минских соглашений.

Борис Грызлов
Борис Грызлов резко высказался о плане В по Донбассу / 24СМИ

Представитель путинской России в ТКГ в Минске Борис Грызлов отреагировал на возможность пересмотра минских соглашений.

По словам чиновника, любые попытки изменить формат переговоров приведут к "непоправимым последствиям", пишет ТАСС.

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"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил Грызлов.

Таким образом Грызлов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, во время пресс-конференции Зеленский допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С".

План В по Донбассу

Как ранее писал Главред, Украина не намерена сотрудничать с оккупационными администрациями террористов "Л/ДНР" и рассматривает возможность применения плана Б в процессе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В начале мая глава ОП Андрей Ермак заявил, что в случае провала переговоров с Россией украинская сторона готова перейти к другому плану урегулирования конфликта на востоке Украины.

Во время своей пресс-конференции президент Зеленский и вовсе заявил, что у Киева есть и третий план по Донбассу, который также может быть реализован.

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