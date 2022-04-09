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Плата за газ в рублях – нарушение санкций против РФ: в ЕС поставили условие Венгрии по указу Путина

9 апреля 2022, 12:24

О планах платить за газ рублем ранее заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Путин,Орбан
Орбан собрался платить Путину за газ в рублях, но в ЕС предупредили о последствиях / Reuters

Если Венгрия будет платить России за поставки газа рублями, такой шаг будет воспринят как нарушение Будапештом санкций, которые были введены в отношении Москвы. Пока венгерское государство выполняет требования Брюсселя. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью CNN она прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который рассказал о планах платить за газ в рублях. По ее словам, в таком случае Еврокомиссия посчитает подобные действия нарушением санкции Евросоюза против России.Читайте такжеКонтракт на 15 лет и транзит газа в обход Украины: глава МИД Венгрии получил от Путина орден Дружбы

"Если вы сделаете это и заплатите в рублях, вы нарушите санкции, которые мы наложили на Россию", - отметила политик.

Также она подчеркнула, что переговоры с Венгрией по этому вопросу продолжают идти. На данный момент требования ЕС относительно санкций против России соблюдаются Будапештом.

Санкции России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал Запад за ситуацию санкциями против России. В частности, он упрекнул европейское сообщество за несвоевременную помощь Украине, отказ от эмбарго на российские нефть и газ, а также отключения Сбербанка от SWIFT. По его словам, санкции направлены, скорее, на то, чтобы наказать, но не остановить РФ.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Европу за несостоятельность санкций в отношении России. Он акцентировал внимание на том, что Путин ведет жестокую войну против Украины, а европейские страны колеблются с усилением ограничений. Рубль в подобной обстановке уже стал укрепляться.

Евросоюз 8 апреля ввел новые санкции в отношении России. Речь идет об ограничениях против физических и юридических лиц из окружения главы РФ Путина. В списке оказались глава Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Борис Ротенберг. Активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и Окрытие заморожены.

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