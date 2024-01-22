Почти френдли-фаер: оккупанты едва не перебили друг друга на блокпосту

В кругах пропагандистов РФ произошедшее называют "беспределом".

https://glavred.info/world/pochti-frendli-faer-okkupanty-edva-ne-perebili-drug-druga-na-blokpostu-10535324.html Ссылка скопирована

Между оккупантами случился конфликт - "ахматовец" решил проучить российского военного / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты и бойцы подразделения Кадырова "Ахмат" едва не перебили друг друга на блокпосту в Мелитополе.

Участвовал в конфликте в том числе командир батальона "Восток-Ахмат" Ваха Хасбулатов, пишет издание "Новости Донбасса" со ссылкой на "военкоров" Кремля.

Сообщается, что случай сильно разозлил пропагандистов. Один из них, Юрий Котенок, назвал происходящее "беспределом".

видео дня

На видео, опубликованном журналистами, видно, что военные на блокпосту остановили "Мерседес" и попросили показать боевое распоряжение. На документе не было даты - это значило, что он недействительный.

"До какого числа он у вас?" - спрашивает оккупант. Другой ему отвечает: "Бессрочный".

На что первый захватчик отмечает: "Бессрочное распоряжение считается недействительным". После этого командир "Восток-Ахмат" оскорбил оккупанта, заявив, что ему плевать на разрешения.

После диалога военный РФ на блокпосту передернул затвор - из машины выскочил "командир батальона". Все бойцы подняли оружие. Оккупанты из "Мерседеса" начали ругаться и, скорее всего, ударили проверяющего.

Ранее Главред писал, как на оккупированной части Херсонской области произошла смертельная перестрелка между российскими захватчиками. В результате конфликта один из российских военных убил своего командира и ранил другого оккупанта.

Другой оккупант признался сестре, что убивал мирных жителей в Украине. В частности, путинский солдат рассказал, как застрелил женщину, которая, по его словам, была наводчицей.

Кроме того, депортированный мальчик рассказал об издевательствах оккупантов над украинскими детьми. Российская оккупационная армия насильно вывезла из Украины тысячи детей. 22 марта стало известно о том, что домой удалось вернуть 17 депортированных детей. Один из мальчиков, которого удалось вернуть из детского плена, рассказал об ужасах, которые происходили с украинскими детьми в стране-агрессоре России. Оказалось, что оккупанты даже не заботились о питании детей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.