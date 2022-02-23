Под санкции ЕС попадут российские пропагандисты - FT

ЕС введет санкции против российских пропагандистов / фото УП

В санкционный список Европейского союза попадут российские пропагандисты - за пропаганду позитивного отношения к сепаратистам на Донбассе и признания Россией "ЛДНР", пишет издание Financial Times.

По информации издания, под санкции ЕС попадут:

главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного отношения действиям сепаратистов на Донбассе";

российский телеведущий Владимир Соловьев.

в санкционный список попадет официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Россия вводит войска на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне. С так называемыми "республиками" подписаны "договора о дружбе".

Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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22 февраля российский парламент ратифицировал "договора о дружбе" России и "ЛДНР". Путин подписал законы о ратификации. Москва, таким образом, официально признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для ввода их на оккупированные районы Донбасса.

Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Россия признала "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что Москва признала свое военное присутствие на Донбассе и вышла из Минских соглашений. Он подчеркнул приоритет сохранения территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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