Под санкции ЕС попадут российские пропагандисты - FT

В санкционный список попадет официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В санкционный список Европейского союза попадут российские пропагандисты - за пропаганду позитивного отношения к сепаратистам на Донбассе и признания Россией "ЛДНР", пишет издание Financial Times.
По информации издания, под санкции ЕС попадут:
- главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного отношения действиям сепаратистов на Донбассе";
- российский телеведущий Владимир Соловьев.
- в санкционный список попадет официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Россия вводит войска на Донбасс
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне. С так называемыми "республиками" подписаны "договора о дружбе".
Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
22 февраля российский парламент ратифицировал "договора о дружбе" России и "ЛДНР". Путин подписал законы о ратификации. Москва, таким образом, официально признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Совет Федерации РФ предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для ввода их на оккупированные районы Донбасса.
Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Россия признала "ДНР" и "ЛНР".
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что Москва признала свое военное присутствие на Донбассе и вышла из Минских соглашений. Он подчеркнул приоритет сохранения территориальной целостности и суверенитета украинского государства.
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