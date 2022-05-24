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Поддержка Украины в войне против РФ: эксперт объяснил интерес Вашингтона

24 мая 2022, 23:43

После 24 февраля все страны активнее финансируют свои оборонные программы, говорит Тарас Загородний.

Белый дом, Украина, США
/ Reuters

Прагматический интерес США в ситуации с поддержкой Украины в войне с РФ состоит в снижении затрат Вашингтона на обеспечение безопасности Европы, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"После 24 февраля все страны активнее финансируют свои оборонные программы. А у Штатов, как известно, в последние годы была претензия к европейским странам – они не финансировали и не содержали свои армии, и все бремя оборонных затрат ложилось на плечи США. Теперь же всё наоборот", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Еще одним интересом США он назвал охрану восточных границ Евросоюза: "Ведь нестабильность России – долгосрочная: когда Россия проиграет войну в Украине, она скатится в гражданскую войну. Это очевидно уже сейчас. Предполагается, что обеспечивать безопасность Европы будут, прежде всего, Украина и Польша".

Аналитик также обратил внимание на еще один плюс для США – решение вопроса энергетической безопасности Европы за счет американских возможностей.

"Кроме того, теперь закупка американского оружия будет идти веселее. Ведь будет идти перевооружение всего блока НАТО. Но, как бы там ни было, ключевым фактором стало нежелание Украины быть под пятой России. После этого в мире увидели, что в такую страну можно верить, а такому народу нужно помогать", - добавил Загородний.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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