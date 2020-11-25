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Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ

25 ноября 2020, 12:19

СМИ опубликовали масштабное расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которая была подругой президента РФ и якобы родила ему дочь.

Путин, Песков
Песков прокомментировал информацию о внебрачнчой дочери Путина / Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о "близкой знакомой Путина Светлане Кривоногих", которая якобы родила дочь президенту России.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле не видели публикации оппозиционного издания о "близкой знакомой Владимира Путина Светлане Кривоногих", которая якобы "в 2003 году родила президенту дочь", сообщает МК.

Авторы расследования утверждают, что девушка на 70% похожа на президента (причем ее фотографии не приводятся, а вывод сделан на основании некоего "визуального анализа", проведенного профессором зарубежного университета), а ее мать является обладательницей дорогой недвижимости и других активов.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что он никогда ничего не слышал о ней.

"Я первый раз слышу о такой женщине и ничего не могу вам сказать", - сказал Песков.

Отметим, издание "Проект" опубликовало масштабное расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которая, по данным издания, была подругой президента РФ Владимира Путина, ее семья владеет имуществом и активами на сумму около 7,76 млрд рублей.

Издание пишет, что Светлана Кривоногих родилась в простой семье, детство провела в коммуналке на Гороховой улице Санкт-Петербурга. Получив аттестат зрелости, Светлана Кривоногих какое-то время подрабатывала уборщицей. Затем она поступила в университет экономики и финансов на кафедру международных экономических отношений. Диплом университета Кривоногих получила в 2000 году. Примерно в это же время финансовое благосостояние семьи значительно улучшилось: из коммуналки Кривоногих с матерью переехала в элитное жилье.

Ссылаясь на знакомых Кривоногих, издание пишет, что примерно в это же время Кривоногих познакомилась с Владимиром Путиным. Около десяти лет назад отношения, утверждает издание, завершились.

По данным "Проекта", у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году.

"В копиях документов, с которыми ознакомился „Проект", отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество — Владимировна", — сказано в материале.

По данным "Проекта", уже несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении "Проекта", она феноменально похожа на президента России. К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих — 70,44%. "Проект" не публикует портрет несовершеннолетней дочери Кривоногих по этическим соображениям. После того как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.

Издание подробно пишет об активах Кривоногих. В частности, в материале сказано, что она является совладелицей расположенного на севере Ленинградской области горнолыжного курорта "Игора". Комплекс расположен в 40 километрах от небезызвестного дачного кооператива "Озеро". Владимир Путин приезжал на открытие комплекса в 2006 году, в 2013 году в "Игоре" праздновали свадьбу его дочь Катерина и Кирилл Шамалов.

Фото из профиля Кривоногих в WhatsApp / скриншот издание Проект

Также Кривоногих владеет 75% "Ленинград центра", расположенного в Таврическом саду в Петербурге. Есть у женщины квартира на Каменном острове, которую Кривоногих купила в 2004 году у компании, связанной с банком "Россия".

"Кривоногих помогал и другой друг Путина — виолончелист, крестный его дочери Марии и миноритарный акционер банка „Россия" Сергей Ролдугин. Из „Панамского досье" известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании „Игоры" два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых. На тот момент владелец основной доли в „Игоре" был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих. Дело в том, что через этот же офшор Светлана стала собственником 37-метровой яхты Al’doga, которую как минимум один раз видели пришвартованной в яхт-клубе „Лагуна" Юрия Ковальчука на Ладожском озере. Сейчас стоимость такой яхты — около $5,4 млн", — также сказано в материале.

Дочери Путина - о чем сообщалось ранее:

  • 23 июня одиозный банкир Сергей Пугачев, который сбежал из РФ, решил показать всеми миру фотографии дочерей президента России Владимира Путина в детстве, которые опубликовал на своем сайте.
  • Как пишет издание Открытые медиа, бизнесмен фактически подтвердил, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова — дочери главы Кремля.

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