"Полноценный город под Москвой": эксперт рассказал об укрытиях, в которых скрывается испуганный Путин

Эксперт рассказал об укрытиях, в которых скрывается Путин/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин имеет по меньшей мере два бункера – под Кремлем и в Ново-Огарево.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "Новому времени". По его словам, подземный бункер под Кремлем так хорошо оборудован, что фактически является "еще одним городом" под российской столицей.

"Это (бункер под Кремлем – ред.) достаточно серьезный и крупный объект, имеющий обеспечение кислородом, энергетическое и водообеспечение и прочее. Таким образом это полноценный город под Москвой", – отмечает эксперт.

Однако во время пандемии коронавируса Путин прятался в бункере в Ново-Огарево за 10 километров от Москвы, где расположена резиденция высших правительственных лиц России. Российский диктатор поехал туда весной 2020 года и был там более года, редко покидая свое хранилище, говорит Коваленко. Путин выезжал оттуда только на некоторые публичные мероприятия, проведение которых подстраивали под него.

По словам эксперта, это указывает на то, насколько испуганным человеком является Путин.

"Это на 100% подземный бункер, гарантирующий условную безопасность даже в случае нанесения какого-то удара", – говорит эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Он отметил, что еще одним подтверждением информации об этих бункерах является то, что бункерную систему имел фактически каждый государственный объект, который использовали еще в СССР представители власти.

"То есть все эти дачи, домики и тому подобное так или иначе имели возможности по сохранению жизни людей, которые находились у власти. Фактически, каждый из них имел бункер", – отмечает военный эксперт.

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