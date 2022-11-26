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"Приеду на фронт с "Хрюшей": российская пропагандистка придумала способ заставить украинцев сдаться

26 ноября 2022, 22:38

Телеведущая детской программы в РФ заявила, что поедет на фронт призвать украинцев остановиться.

Российская пропагандистка и телеведущая Ангелина Волк
Российская пропагандистка и телеведущая Ангелина Вовк/ скрин

Российская пропагандистка и телеведущая Ангелина Вовк поделилась своим способом, как заставить Украину капитулировать в войне. Она заявила, что может приехать на фронт с героями своей программы "Хрюшей" и "Степашей" и будет призывать украинцев "остановиться".

Такими методами "остановки войны" пропагандистка поделилась в эфире одной из российских телепрограмм. Ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" вполне серьезно заявила, якобы "нужно остановить украинцев". О том, что это Россия развязала кровавую войну против Украины и совершает преступления против мирного населения, российская телеведущая почему-то умолчала.

По ее словам, украинцев якобы нужно "заставить посмотреть на эти события по-другому".

"И я сказала своей приятельнице, что я возьму "Хрюшу" и "Степашу" и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам", – сказала ведущая.

Она отметила, якобы у нее тоже есть украинская кровь, и украинцам она тоже сказки читала.

"И думаю: вдруг меня услышат. А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи "Спокойной ночи, малыши" и они услышали бы мой голос. Я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!", – заявила пропагандистка.

Российская пропагандистка и телеведущая Ангелина Волк
скрин

Нагадаємо, у пропагандиста Соловьева уже обсуждают нападение на Казахстан. Дмитрий Дробницкий назвал цель возможного вторжения – захват территорий и богатств соседней страны. Повод все тот же – "денацификация".

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

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