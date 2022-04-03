Польша требует срочного саммита ЕС из-за резни в Буче

Премьер-министр призвал руководство Евросоюза как можно скорее организовать заседание Евросовета.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал страны-члены Европейского Союза немедленно пересмотреть политику по России после зверств в Киевской области, говорится в его Twitter.
"Резня в Буче – это больше, чем тревожный звонок для Европы и мира. Это страшный крик о справедливости, свободе и праве на жизнь, о базовых и общечеловеческих ценностях", – написал Моравецкий.
По его убеждению, ЕС обязан ввести реально работающие санкции. В них входят конфискация всех российских активов и разрыв торговых отношений с РФ.
Премьер-министр призвал руководство Евросоюза как можно скорее организовать заседание Евросовета. Там Польша будет инициировать рассмотрение военных преступлений РФ и введение эффективных санкций.
"Украина должна получить вооружение, с которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других городов. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит! Санкции не действуют. Выключите кислород российскому геноциду" – заявил Моравецкий.
Что происходит в Буче
Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.
Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.
Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.
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