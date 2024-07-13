"Получили обещания": раскрыты неутешительные итоги саммита НАТО для Украины

НАТО постарается не позволить допустить военного поражения Украины, говорит Максим Розумный.

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/ УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный прокомментировал геополитическую ситуацию, которая может сложиться после очередного саммита НАТО в Вашингтоне.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, обещания стран НАТО Украине можно интерпретировать так, что "нас (Украину, - ред.) и в дальнейшем не оставят без поддержки".

Эксперт свидетельствует, что решение Альянса говорит о том, что будет доставка ПВО, и современных видов вооружений, и просто необходимого количества боеприпасов и снарядов в Украину, что будет осуществляться последовательно и что "не позволит допустить военного поражения Украины".

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"А во-вторых, в случае ослабления России и ее армии получить определенное преимущество и уже на определенном этапе, с появлением самолетов, дальнобойного оружия, разрушением российских логистических объектов уже можно будет говорить о перехвате инициативы", - отметил он.

Розумный добавил, что в этом случае уже можно будет "давить на Россию", говорить с ней с позиции силы и добиваться тех уступок, на которые она не готова идти на сегодня.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами подтвердил, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Напомним, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".

/ Инфографика: Главред

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