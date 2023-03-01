Помощь Китая РФ сейчас не изменит баланс на поле боя, но в перспективе станет проблемой – Бридлав

Если Китай решится поставлять стране-агрессору России оружие, в краткосрочной перспективе это не изменит ситуацию на поле боя. Но если война в Украине затянется, помощь Пекина Москве может превратиться в проблему для украинцев. Такое мнение озвучил верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (2013-2016 гг.), генерал в отставке Филипп Бридлав.
"Я не думаю, что это (поставки летальной помощи из Китая, – ред.) существенно изменит ситуацию в краткосрочной перспективе", – цитирует генерала Укринформ.
Бридлав выразил надежду, что война в Украине не будет долгой. Он призвал Запад предоставить Украине "все, что необходимо для победы".
"Я верю, если мы дадим Украине то, что ей нужно для победы, она быстро добьется ее. В таком случае поставки из Китая мало на что повлияют", — уверен он.
В то же время генерал предупредил, что если эта война затянется, то китайская помощь России может превратиться в проблему для Украины в долгосрочной перспективе.
Кто такой Филипп Бридлав
Филип Марк Бридлав — американский военный деятель, генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, передает Википедия.
11 марта 2016 года Североатлантический совет НАТО одобрил назначение генерала Кёртиса Скапаротти на должность Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, а президент США Барак Обама — на пост командующего Европейским командованием ВС США.
1 июля Бридлав официально вышел в отставку с военной службы.
Как сообщал Главред, по данным Института изучения войны, белорусский диктатор Александр Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций. С 28 февраля и до 2 марта он будет в Китае, где проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Как пишут аналитики Института изучения войны, в Пекине Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов.
Ранее Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Его раскритиковали в США. В частности, президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" не выгоден никому, кроме страны-агрессора России.
В свою очередь, заместитель спикера Федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что власти Китая в свой "мирный план" не включили очень важный момент – требование по выводу российских войск с территории украинского государства.
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