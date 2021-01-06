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Помпео оценил шансы возвращения Крыма и Донбасса Украине

6 января 2021, 07:18
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Госсекретарь США заявил, что конфликт в Украине остается преимущественно замороженным.

Майк Помпео
Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ситуация с оккупированными территориями Украины довольна "заморожена". По его словам, ни американцам, ни европейцам не удалось достичь существенного прогресса.

Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg, которое опубликовали на сайте Госдепа.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него надежда на то, что в конечном итоге россияне уйдут с востока Украины или вернут Крым, Помпео отметил, что конфликт в Украине остается преимущественно замороженным.

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я очень сожалею. Мы продолжали поступать правильно для украинцев: идет ли речь о наших усилиях по остановке строительства Северного потока-2 или о решении президента предоставить украинцам летальное вооружение", - сказал Помпео.

При этом существенного прогресса ни американцам, ни европейцам достичь не удалось.

"На юго-востоке Украины все еще существует конфликт - мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса", - добавил госсекретарь США.
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Война на Донбассе и нормандский формат - новости:

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален. При этом проблемы в переговорном процессе существуют на уровне министров иностранных дел.
  • 29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
  • По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.
  • 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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