Помпео оценил шансы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ситуация с оккупированными территориями Украины довольна "заморожена". По его словам, ни американцам, ни европейцам не удалось достичь существенного прогресса.

Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg, которое опубликовали на сайте Госдепа.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него надежда на то, что в конечном итоге россияне уйдут с востока Украины или вернут Крым, Помпео отметил, что конфликт в Украине остается преимущественно замороженным.

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я очень сожалею. Мы продолжали поступать правильно для украинцев: идет ли речь о наших усилиях по остановке строительства Северного потока-2 или о решении президента предоставить украинцам летальное вооружение", - сказал Помпео.

При этом существенного прогресса ни американцам, ни европейцам достичь не удалось.

"На юго-востоке Украины все еще существует конфликт - мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса", - добавил госсекретарь США.

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Война на Донбассе и нормандский формат - новости:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален. При этом проблемы в переговорном процессе существуют на уровне министров иностранных дел.

29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.

25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.