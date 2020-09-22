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Помпео припугнул Россию новым пакетом санкций из-за отравления Навального

22 сентября 2020, 09:54

США введут новые санкции против России после того, как станут известны результаты расследования Организации по запрещению химического оружия.

Помпео
Помпео припугнул Россию санкциями / Reuters

Соединенные Штаты Америки готовы ответить санкциями на отравление оппозиционера Алексея Навального, как только станут известны результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом Помпео рассказал в интервью Bild.

Он напомнил, что когда химическое оружие было применено против Скрипалей, то США дали очень решительный ответ.

"США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты", — сказал Помпео.

Также Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

"Соединенные Штаты считают, что газопровод создает риск для Европы, которая становится зависимой от газа, поступающего из России", - добавил он.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 17 сентября депутаты Европарламента выступили с призывом к проведению международного расследования отравления Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

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