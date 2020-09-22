Помпео припугнул Россию новым пакетом санкций из-за отравления Навального

Помпео припугнул Россию санкциями / Reuters

Соединенные Штаты Америки готовы ответить санкциями на отравление оппозиционера Алексея Навального, как только станут известны результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом Помпео рассказал в интервью Bild.

Он напомнил, что когда химическое оружие было применено против Скрипалей, то США дали очень решительный ответ.

"США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты", — сказал Помпео.

Также Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

"Соединенные Штаты считают, что газопровод создает риск для Европы, которая становится зависимой от газа, поступающего из России", - добавил он.

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