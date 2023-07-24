"Пообещал усмирить свой пыл": в Сети узнали, какую судьбу в РФ приготовили Гиркину

В России экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина ждут два варианта развития событий.

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На допросе Гиркин вел себя тихо, выглядел подавленным и выразил готовность смирить свой пыл / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Один из бывших главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), которого арестовали в РФ, на допросе якобы пообещал прекратить критику в адрес российского военного руководства и самого диктатора РФ Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

По данным канала, "борьбу с ультрапатриотами курирует лично секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев", о котором "Гиркин отзывался с большим уважением и делал ставку как на единственного адекватного человека в окружении президента".

"Патрушев рассказал Путину, что на допросе Гиркин вел себя тихо, выглядел сильно подавленным, отвечал на все поставленные вопросы и выразил готовность усмирить свой пыл, уйти из информационного пространства, прекратить членство в неформальных объединениях и признал, что "перегнул палку" резко высказываясь в сторону президента и в целом по актуальным событиям, уповая на былые заслуги", - говорится в сообщении.

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Генерал СВР отмечает, что в РФ для Гиркина готовят два варианта.

"Первый - "сгноить" в тюрьме, создав невыносимые условия, и второй, с меньшими шансами на реализацию, выпустить на волю и показать пример сломанного, или, если угодно, покорного ультрапатриота", - сообщили на канале.

Арест Гиркина-Стрелкова в России

21 июля стало известно, что работники ФСБ задержали Игоря Стрелкова, который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной "ДНР". В его квартире сотрудники Следственного комитета провели обыск.

Позже в Сети появились первые кадры после задержания Гиркина из зала суда.

Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

Также во время пикета в поддержку задержанного экс-лидера боевиков в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР" Павла Губарева, который является ближайшим соратником Игоря Стрелкова (Гиркина).

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман назвал условие, при котором Гиркина могут отпустить на свободу.

"Если он кровно пообещает, что заткнётся, или, наоборот, будет петь Путину дифирамбы, то, возможно, его и выпустят. Но чтобы человек в "паблике", живя в России и имея сотни тысяч подписчиков позволял себе такие жёсткие и, можно сказать, оскорбительные выпады против Путина, то такого в нынешней России больше не позволят", - сказал Эйдман.

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