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Поправки по "обнулению" Путина: россияне массово голосуют против

Голосование по поводу внесения поправок в российскую Конституцию уже закончилось на Дальнем Востоке.

1 июля 2020, 17:48
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В РФ идет голосование по поправкам в Конституцию / Reuters

Множество жителей России голосуют против внесения поправок в Конституцию РФ, которые "обнуляют" президентские сроки Владимира Путина.

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

Свои словам они иллюстрируют данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.

"В ленте появился первый протокол ‒ из Владивостока. Явка 33%, соотношение за:против ‒ 51:49. По распределению предварительной явки для Приморского края видно, что 33% ‒ как раз первый горб ‒ участки, где, видимо, люди голосовали своим ходом без нагона и принуждения. То есть в местах, где этот первый горб есть ‒ а это значительная часть Сибири, бОльшая часть Москвы и еще много где ‒ есть шансы ожидать подобного же соотношения. Как с этим будут поступать при подсчете ‒ непонятно. Есть риск повторения сценария 2011 года, когда с приходом первых данных с востока страны на западе начался лихорадочный мухлеж (Волгоградская область, помнится, меняла официальный результат три раза)", ‒ написал пользователь Сергей Шпилькин.

Согласно официальным данным российского Центризбиркома, по состоянию на 16:30 (по московскому времени) за поправки к Конституции РФ проголосовали 70,04% избирателей, против — 28,93%. Явка по всей стране к 17:00 превысила 62,89%.

Голосование полностью завершилось на Дальнем Востоке. Подсчет голосов сейчас осуществляется в Чукотском автономном округе, Приморском крае, Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Забайкалье, Якутии, Камчатском крае, Амурской, Сахалинской и Магаданской областях.

Напомним, ранее Владимир Путин публично заявлял о том, что поправки в Конституцию вступят в силу только в том случае, если их массово поддержат россияне.

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