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"После Путина может быть только хуже": публицист спрогнозировал ближайшее будущее РФ

26 марта 2023, 01:35
Поскольку, говорит публицист, политическая система страны-агрессора, РФ, заточена на отрицательную селекцию, любой возможный приемник Путина будет хуже него.
Сотник, Путин
Александр Сотник и Владимир Путин / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Любой, которому удастся захватить власть в стране-агрессоре, РФ, после диктатора Путина, будет хуже него, поскольку политическая система там заточена под отрицательный отбор. Об этом во время чата на Главреде сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

"Там [у диктатора Путина ‒ Главред] не ястребиная натура – там уголовная натура. Например, мы сейчас видим Пригожина. Это же просто красавец! Это упырь, который с каждыми похоронами всё больше розовеет, хорошеет, наполняется силой молодецкой, здоровьем. Упырек такой: кровушки напился – и хорошо ему. Если этот "кувалдист всея Руси" придет – пожалуйста. После Путина может быть только хуже, потому что сама система заточена на отрицательную селекцию. Любой следующий будет хуже предыдущего, то есть следующий условный Путин будет еще гаже", ‒ сказал он.

Как говорит Сотник, нынешние люди, которые живут в РФ, в принципе давно утратили право иметь собственную страну.

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"Поэтому я последовательно выступаю за уничтожение системы. В этом плане я являюсь абсолютным противником "хороших русских", которые говорят, что все не так однозначно, про невиноватый народ-непричемыш. Об этом рассказывают всякие шендеровичи, чичваркины, ходорковские, собчаки, кацы. Я категорически против того, чтобы система сохранилась хоть в каком-то виде. Потому что я считаю, что это население потеряло право иметь свою страну. Оно очень долго говорило, что его ничего не касается, что от него ничего не зависит. Но это называется уклонением от своего гражданского долга, нежеланием быть гражданами. Так зачем тогда им государство, зачем им страна? Пусть живут своими племенами. Калмыкия, Якутия, Бурятия, Татарстан, Алтай и прочие – пусть живут. Что-то, конечно, заберет Китай, обязательно заберет – там же полно китайских территорий, захваченных Александром II в 60-е годы XIX века. Поэтому я считаю, что это население утратило право иметь страну", ‒ подытожил он.

Кризис в России и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри государства-агрессора России накаляется. Конфликт между Минобороны и главарем Вагнера Пригожиным обостряется. Подоляк спрогнозировал серьезное внутреннее противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс распада России уже запущен. По его словам, нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как полагает Данилов, в России есть личности, которые готовы к свержению Путина.

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант Россия понесла серьезные потери во время боевых действий против Украины. Через 3 месяца экономика РФ не позволит ей продолжать войну.

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