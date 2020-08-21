"Посредником между желтыми жилетами и Макроном": Лукашенко ответил мировым лидерам

Лукашенко / Reuters

В Беларуси президент Александр Лукашенко эмоционально ответил мировым лидерам, которые предложили помощь в решении конфликта между властью и участниками акций протеста.

В частности, Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону стать посредником в переговорах между ним и желтыми жилетами. Видео заявления опубликовано в YouTube.

"Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", — сказал он.

Также Лукашенко критично высказался о позиции госсекретаря США Майка Помпео.

"Майк Помпео — великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку… Пусть там у себя разберутся сначала… Почему они озаботились?" — спросил он.

Вспомнил беларуский лидер и Ангелу Меркель. Он заявил, что Германия не может решить проблему с коронавирусом, но пытается давать советы Беларуси.

"Немцы там с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации…Почему они озаботились Беларусью?" — спросил Лукашенко.

По словам Лукашенко, "это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону".