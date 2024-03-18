Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

Наступательный потенциал у добровольцев хороший, подчеркнул начальник штаба РДК Александр Фортуна.

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Бойцы РДК продолжают наступление / скрин, 35 ОМБр имени Михаила Остроградского

В "Русском добровольческом корпусе" заявили о намерении продолжать наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.

"Посмотрим на динамику, но пока сворачиваться не планируем", - сказал начальник штаба РДК Александр Фортуна в эфире "Ми-Україна".

По его словам, наступательный потенциал у добровольцев хороший, есть резервы, и они планируют вести наступление "в долгую".

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Представитель РДК отметил, что повстанцам удалось взять в плен 27 оккупантов, и ни один из них "не знал, куда едет".

Подробности продвижения повстанцев в Белгородской области

Как пишет Newsweek, бойцы добровольческих формирований находятся в нескольких километрах от пустого ядерного хранилища в Белгородской области "Белгород-22".

Отмечается, что в мае 2023 года повстанцы уже приближались к этому объекту. Тогда украинская разведка заявила, что это привело к эвакуации запасов ядерных боеголовок с объекта "Белгород-22" в Грайворонском районе.

О продвижении повстанческих формирований к в/ч 25624, которая является складом тактического ядерного оружия, говорилось в сообщении Schizointel в соцсети X.

"(Две) линии наступления к ныне пустому складу тактического ядерного оружия "Белгород-22", — говорится в сообщении о местности, где проходят боевые действия.

/ @Schizointel

Уточняется, что российские добровольцы захватили населенный пункт Горьковский Белгородской области. Обе линии наступления от Козинки и Горьковского находятся в 16 км от склада.

/ @Schizointel

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов назвал главную цель российских повстанцев. Борьба российских добровольцев переходит в новую фазу, подчеркнул начальник ГУР.

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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