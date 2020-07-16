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В МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом

Позицию внешнеполитического ведомства Польши озвучил его руководитель Яцек Чапутович.

16 июля 2020, 14:19
Дуда
президент Польши Анджей Дуда / УНИАН

Руководство польского МИДа дало оценку недавнему телефонному розыгрышу-пранку, который устроили россияне "Вован" и "Лексус" (настоящие имена ‒ Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) с участием президента Польши Анджея Дуды.

Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на заявление руководителя польского внешнеполитического ведомства Яцека Чапутовича.

Руководитель польской дипломатии расценивает пранк как российскую спецоперацию по дезинформации, которые была направлена на то, чтобы посеять вражду между официальной Варшавой и официальным Киевом. По словам Чапутовича, разговор Дуды с пранкерами состоялся после санкции со стороны одного из членов польской делегации при ООН.

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Напомним, согласно записи пранка, президент Польши Анджей Дуда был уверен, что разговаривает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы Дуда жаловался "генсеку", что китайский коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты. Кроме того, "Вован " и "Лексус"обсудили с президентом Польши ситуацию со сносом советских памятников в стране и ситуацию с польским ЛГБТ-сообществом.

Анжей Дуда пранкеры Вован Лексус новости Польши
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