"Преемников быть не может": Сотник в красках описал послевоенную Россию без Путина

У Путина не может быть преемников, потому что Россия как таковая распадётся, считает писатель.

Сотник в красках описал послевоенную Россию без Путина / скриншот YouTube

Основатель российской террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не станет преемником диктатора Владимира Путина. Более того, у РФ не будет правителя после поражения в войне, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде он отметил, что у Путина не может быть преемников, потому что Россия как таковая распадётся.

"Путин – один-единственный, он один такой уникум. Великий плешивец, коих не было в истории", - заявил Сотник.

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Также он подчеркнул, что послевоенная Россия будет окутана борьбой за власть.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

"Корона этой империи будет валяться на мостовой и будет нафиг никому не нужна. Там будет такое бурление процесса распада, что преемников быть не может. Там просто будет кто-то, кто будет захватывать власть в Московии, штурмовать ворота Кремля, дербанить Грановитую палату, растаскивать Третьяковку с кувалдами наперевес. Это всё, на что способны волосатики", - объяснил писатель.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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