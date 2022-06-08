Президент Польши Дуда отправляется в тур по Европе, чтобы убедить сделать Украину кандидатом ЕС

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как сообщается на сайте канцелярии польского президента, сначала Дуда отправится в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего прибудет в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой.

Также глава Польши отправится в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".

Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос о вывозе продовольствия из Украины.

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Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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