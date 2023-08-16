"Придется отказаться от Киева": Медведев разразился абсурдом после "идеи" в НАТО

Заместитель Путина в Совбезе РФ Медведев поделился абсурдными фантазиями, в которых предложил, дескать, "перенести" столицу Украины из Киева во Львов.

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Медведев разразился порцией фантазий и размечтался о Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Заместитель директора страны-агрессора России Владимира Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев выдумал, что Украине для вступления в НАТО, мол, "придется отказаться даже от Киева". При этом он нафантазировал перенос столицы во Львов.

В своем Telegram-канале Медведев "прокомментировал" слова руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Енссена о том, что отказ Украина от некоторых территорий может стать "одной из опций для вступления в НАТО.

Так называемый российский чиновник выдумал, что Украине, мол, "придется отказаться от Киева" и "перенести" столицу во Львов, дескать, "если Польша не будет против".

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"А что? Идея интересная. Вопрос лишь в том, что все якобы их территории – очень спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придется перенести во Львов. Если, конечно, поляки согласятся", - выдумал Медведев.

Заявление из НАТО о "территориальных уступках" Украины в обмен на вступление в блок

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен ранее заявил, что Украина могла бы вступить в Альянс, дескать, "в обмен на территориальные уступки".

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это… Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", - сказал Йенсен.

Украина отреагировала на циничное заявление из НАТО. Спикер МИД Олег Николенко сказал, что Украина не торгует территориями, а в Альянсе не должны делать заявления на руку России. В интересах блока – вступление Украины в НАТО и ее победа в войне.

В НАТО ответили на скандальное заявление об обмене территории Украины на вступление в коллективный блок безопасности Запада. В Альянсе сказали, что территориальная целостность Украины – приоритет не только Киева, но и западного мира. В Североатлантическом альянсе не выдвигают украинскому государству подобных требований.

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