Пригожин вызверился на Герасимова и Шойгу: "Люди гибнут пачками, а они хихикают"

Главарь ЧВК "Вагнера" пожаловался, что его боевики "гибнут пачками".

Евгений Пригожин набросился на Сергея Шойгу / Коллаж скриншот YouTube

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов, а также саботаж со стороны начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Начальник Генштаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК "Вагнера" не только боеприпасов не давать, но и не помогать авиатранспортом. Сейчас поступила информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окопаться. Идет прямое противодействие, которое называется не иначе, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер". Ее можно приравнять к измене родины в тот момент, когда ЧВК "Вагнера" бьется за Бахмут, теряя каждый день сотни бойцов", — пожаловался он в Telegram.

По его словам, нехватка боеприпасов ощущается постоянно.

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"Кучка околовоенных функционеров решила, что это их страна, что это их народ. Они решили, что этот народ будет погибать тогда, когда им удобно, когда им понравится. Они вместо того, чтобы выполнить свой долг и дать необходимое количество боеприпасов, они сидят и хихикают у себя в кабинетах и пытаются крутить интриги. Обзванивают телеграм-каналы и говорят, вы Пригожина не ставите... У меня нет вариантов, я иду до конца, у меня люди гибнут пачками", — истерит Пригожин.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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