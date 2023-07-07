Пригожин заметает следы: в Пентагоне рассказали о двойниках главаря ЧВК Вагнера

После мятежа главарь "вагнеровцев" находился в России большую часть времени, рассказал источник в Пентагоне.

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Евгений Пригожин может иметь двойников / Скриншот, iz.ru

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может использовать двойников, заявил официальный представитель Пентагона.

Тем самым Пригожин пытается скрыть свои передвижения, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас, говорится в материале The New York Times.

При этом представитель Пентагона на условиях анонимности уточнил, что после мятежа главарь "вагнеровцев" находился в России большую часть времени, передвигаясь между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Он также добавил, что до сих пор неясно, был ли Пригожин в Беларуси, в том числе потому, что он, очевидно, использует дублеров, чтобы замаскировать свои передвижения.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию насчет слухов о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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