Пригожин заметает следы: в Пентагоне рассказали о двойниках главаря ЧВК Вагнера

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может использовать двойников, заявил официальный представитель Пентагона.
Тем самым Пригожин пытается скрыть свои передвижения, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас, говорится в материале The New York Times.
При этом представитель Пентагона на условиях анонимности уточнил, что после мятежа главарь "вагнеровцев" находился в России большую часть времени, передвигаясь между Москвой и Санкт-Петербургом.
Он также добавил, что до сих пор неясно, был ли Пригожин в Беларуси, в том числе потому, что он, очевидно, использует дублеров, чтобы замаскировать свои передвижения.
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Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию насчет слухов о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.
Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.
Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.
Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.
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