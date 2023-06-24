'Приказ — разобраться по-жесткому': СМИ о причине конфликта Путина с Пригожиным

Стала известна подоплека начала вооруженного мятежа, который поднял главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Ранее в администрации диктатора Владимира Путина якобы пытались с ним договориться, однако он отказался принимать условия Кремля, говорится в материале издания "Важные истории"
"Кремль вчера пытался договориться с Пригожиным. Ему звонили из АП (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса", — пишут журналисты со ссылкой на данные, полученные из источников, близких к администрации Путина.
После того как Пригожин отказался принимать условия администрации Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и "разобраться по-жесткому", сообщают источники.
Отметим, что после первых "зрадных" сообщений Пригожина в нескольких российских провластных телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что на самом деле все заявления главаря вагнеровцев - "фейк" и "результат взлома".
Вооруженный бунт ЧВК Вагнера
Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.
24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".
Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.
Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.
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