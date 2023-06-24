'Приказ — разобраться по-жесткому': СМИ о причине конфликта Путина с Пригожиным

Кремль пытался договориться с Евгением Пригожиным, ему звонили из АП, узнали журналисты.

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Евгений Пригожин отказался от условий Владимира Путина / колаж: Главред, скріншоти: відео

Стала известна подоплека начала вооруженного мятежа, который поднял главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Ранее в администрации диктатора Владимира Путина якобы пытались с ним договориться, однако он отказался принимать условия Кремля, говорится в материале издания "Важные истории"

"Кремль вчера пытался договориться с Пригожиным. Ему звонили из АП (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса", — пишут журналисты со ссылкой на данные, полученные из источников, близких к администрации Путина.

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После того как Пригожин отказался принимать условия администрации Путин дал команду возбудить против него уголовное дело и "разобраться по-жесткому", сообщают источники.

Отметим, что после первых "зрадных" сообщений Пригожина в нескольких российских провластных телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что на самом деле все заявления главаря вагнеровцев - "фейк" и "результат взлома".

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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