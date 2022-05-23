"Пример свободным народам": Байден написал статью о Зеленском в журнале Time

Президент Украины Владимир Зеленский оставил след в истории и доказал миру возможность победы Украины в войне с Россией, говорит Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский показал настоящее лидерство и не бросил ни страну, ни народ в день начала полномасштабной агрессии России. Об этом написал в статье для рейтинга "100 самых влиятельных людей 2022 года" по версии американского журнала Time президент США Джо Байден.
У народа Украины, по его словам, теперь есть лидер в лице президента, который проявил храбрость и стойкость.
"Граждане Украины — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — сражаются за свои дома и свободу. Каждый раз, когда мы беседуем, я слышу в голосе Зеленского неустанную решимость человека, верящего в долг перед народом и ежедневно выполняющего священный долг – вести нацию в эти темные и трудные времена", – подчеркнул американский лидер.
Байден добавил, что Зеленский стал примером для народов, желающих жить в свободе. Они стали более сплоченные, решительнее и целеустремленнее.
"При поддержке США, наших союзников и партнеров, Зеленский оставил след в истории и доказал миру, что Украина сможет выстоять, а украинцы – жить в демократическом будущем, которого они так долго желали", – заключил он.
Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time. Глава Украины опередил в рейтинге миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
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