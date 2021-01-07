Пришел к успеху: Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Илон Маск / Reuters

В четверг, 7 января 2020 года, американский коммерсант-инноватор, руководитель компаний SpaceX и Teslа Илон Маск стал самым богатым человеком мира.

Как сообщает американский телеканал CNBC, состояние Макса оценивается сейчас в 185 миллиардов долларов США. Этому поспособствовал недавний скачок цены на акции Tesla.

Таким образом Маск обошел руководителя корпорации Amazon Джеффа Безоса (общую стоимость его активов оценивают в 184 млрд долларов США). Интересно,что 2020 год Маск начинал с состоянием около 27 миллиардов долларов США и едва вошел в список из 50 самых богатых людей мира.

"Рост благосостояния Маска за последний год стал самым быстрым в истории восхождением на вершину списка богатых и знаменует собой драматический поворот в финансовой сфере для знаменитого предпринимателя", ‒ отметили CNBC.

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