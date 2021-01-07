Пришел к успеху: Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Небывалому росту богатства Маска поспособствовал недавний скачок цены на акции Tesla.
В четверг, 7 января 2020 года, американский коммерсант-инноватор, руководитель компаний SpaceX и Teslа Илон Маск стал самым богатым человеком мира.
Как сообщает американский телеканал CNBC, состояние Макса оценивается сейчас в 185 миллиардов долларов США. Этому поспособствовал недавний скачок цены на акции Tesla.
Таким образом Маск обошел руководителя корпорации Amazon Джеффа Безоса (общую стоимость его активов оценивают в 184 млрд долларов США). Интересно,что 2020 год Маск начинал с состоянием около 27 миллиардов долларов США и едва вошел в список из 50 самых богатых людей мира.
"Рост благосостояния Маска за последний год стал самым быстрым в истории восхождением на вершину списка богатых и знаменует собой драматический поворот в финансовой сфере для знаменитого предпринимателя", ‒ отметили CNBC.
Читайте также"Еще один день в 2020 году": Илон Маск прокомментировал луцкий теракт
Напомним, ранее сообщалось:
- Илон Маск и его супруга, певица Граймс, стали родителями.
- У пары родился мальчик, которая назвали X Æ A-12 Musk.
- У Маска этот ребенок стал шестым, а у Граймс - первенцем.