Призыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода

Сенат США не может проголосовать за важнейшие назначения в Госдеп из-за требований "республиканца" Круза по СП-2 / Reuters

Поправки сенатора - "республиканца" Теда Круза стали серьезным препятствием для Сената США в процессе назначения 13 кандидатур в Государственный департамент на важные дипломатические должности. Действия американского парламентария направлены на введение администрацией Байдена более жестких мер в отношении российского газопровода Северный поток-2.

Как сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники, идет блокировка назначений, не связанных с российским энергетическим проектом СП-2. Сенат не может назначить Бретта Холмгнера помощником госсекретаря по вопросам разведки, а Дэниэла Критербрингка помощником по делам Восточной Азии и Тихого океана. Круз настаивает на том, чтобы Белый дом усилил санкции против российского трубопровода.Читайте такжеУдар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2

Примечательно, что другие противники газопровода Северный поток-2 в данной ситуации не поддержали Круза. Сам политик уже не в первый раз использует именно такую тактику. В марте парламентарий затягивал назначение Уильяма Бернса главой Центрального разведывательного управления и Брайана Маккиона, который назначался на должность первого заместителя государственного секретаря. Блок был снят Крузом после того, как Белый дом решил расширить санкции против российского газопровода СП-2.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией из Вашингтона в Киеве заявлял, что США и ЕС должны приложить максимум усилий, чтобы остановить реализацию СП-2. Гарант уточнил, что проект несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков говорил, что после достройки Россией первой нитки Северного потока-2, Москва, согласно данным украинской разведки, может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у Северного потока-2 могут возникнуть новые проблемы на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что США попробуют остановить СП-2 в том случае, если в ФРГ к власти придет Партия зеленых.