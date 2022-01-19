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Пробрался в дом и зверски зарезал: в Венгрии украинец жестоко убил украинца

19 января 2022, 19:27

Травмированного украинца госпитализировали, но спасти его не удалось, он скончался в больнице.

Убийство / PoliceHungary

В столице Венгрии Будапеште 16 января украинец убил своего 39-летнего земляка при попытке обворовать его жилье.

Как сообщает telex.hu, злоумышленник проник в квартиру на первом этаже многоквартирного дома, но в этот момент его заметил хозяин и пытался задержать. Однако грабитель выхватил нож и ударил им мужчину в грудь.

Раненого мужчину заметил прохожий и сразу же позвонил в полицию.

Травмированного украинца госпитализировали, но спасти его не удалось, он скончался в больнице.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего и задержали его.

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Кем оказался убийца

Злоумышленником оказался также 39-летний украинец, родом из Закарпатья, как и погибший. Оба мужчины работали в Будапеште каменщиками, а их родные села на Закарпатье расположены в 8 километрах друг от друга. Но мужчины не были знакомы.

В совершенном 39-летний закарпатец признался и утверждает, что убивать не хотел, а просто испугался, когда его пытались схватить.

Как оказалось, задержанный уже имеет гражданство Венгрии, ранее там на него было заведено уголовное дело за подделку документов.

Известно, что погибший несколько лет назад переехал в Венгрию с женой и двумя дочерьми.

Венгерская полиция обнародовала видео признание мужчины в преступлении.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

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