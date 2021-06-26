"Проситель и дающий милостыню": Илларионов объяснил, как Путин воспринимает Байдена

Путин видит одно: нынешняя администрация США и, прежде всего, сам президент Байден, гораздо слабее, чем предыдущие, считает Илларионов.
У главы Кремля Владимира Путина нет никаких теплых чувств ни к американцам, ни к нынешней американской администрации, ни к настоящему американскому президенту Джо Байдену, заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
"Путин видит одно: нынешняя администрация США и, прежде всего, сам президент Байден, гораздо слабее, чем предыдущие, а, соответственно, он может больше выжимать из них и добиваться большего и по Украине, и по России, и по другим странам и проблем", - рассказал Илларионов во время чата на Главреде.
Он напомнил, что не кто-нибудь, а именно Байден пригласил Путина на встречу.
"Именно Байден организовал беспрецедентную рекламу Путину в течение двух месяцев. Именно Байден подчеркивал, насколько он хочет встретиться с российским президентом, насколько он ждет этой встречи, а также насколько он надеется добиться чего-то в ходе этой встречи. На самой встрече Байден передал Путину список из 16-ти сфер критической американской инфраструктуры с просьбой, чтобы именно эти сферы не претерпели кибератак", - пояснил Илларионов.
По его словам, этого достаточно для понимания того, какие отношения между этими двумя людьми.
"Это не "теплые отношения". Это отношения просителя и дающего милостыню", - особо отметил эксперт.
Встреча Байдена и Путина – о чем сообщалось ранее:
- Саммит США и РФ, в рамках которого прошла встреча президента Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Делегации государств обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.
- В Госдепе по итогам переговоров Байдена и Путина заявили, что хозяин Белого дома сказал главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также стороны обговорили проблемные аспекты реализации Минских соглашений.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон не планирует отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы в отношении Киева.