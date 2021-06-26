"Проситель и дающий милостыню": Илларионов объяснил, как Путин воспринимает Байдена / Reuters

У главы Кремля Владимира Путина нет никаких теплых чувств ни к американцам, ни к нынешней американской администрации, ни к настоящему американскому президенту Джо Байдену, заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

"Путин видит одно: нынешняя администрация США и, прежде всего, сам президент Байден, гораздо слабее, чем предыдущие, а, соответственно, он может больше выжимать из них и добиваться большего и по Украине, и по России, и по другим странам и проблем", - рассказал Илларионов во время чата на Главреде.

Он напомнил, что не кто-нибудь, а именно Байден пригласил Путина на встречу.

"Именно Байден организовал беспрецедентную рекламу Путину в течение двух месяцев. Именно Байден подчеркивал, насколько он хочет встретиться с российским президентом, насколько он ждет этой встречи, а также насколько он надеется добиться чего-то в ходе этой встречи. На самой встрече Байден передал Путину список из 16-ти сфер критической американской инфраструктуры с просьбой, чтобы именно эти сферы не претерпели кибератак", - пояснил Илларионов.

По его словам, этого достаточно для понимания того, какие отношения между этими двумя людьми.

Реклама

"Это не "теплые отношения". Это отношения просителя и дающего милостыню", - особо отметил эксперт.

Встреча Байдена и Путина – о чем сообщалось ранее: