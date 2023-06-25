"Просто не проснется утром": Эйдман оценил шансы на ликвидацию Путина

Операции по ликвидации кремлевского диктатора возможно прорабатываются или уже проработаны – нужно только дать отмашку на реализацию.

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Игорь Эйдман оценил шансы на ликвидацию Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook

Сценарий ликвидации кремлевского диктатора Владимира Путина вероятен, но это будет сверхсекретная операция. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман.

"Я считаю, что такой сценарий вероятен, но никто вам не будет сообщать заранее, что, мол, мы решили устранить Путина. Если Штаты решат это сделать, то это, естественно, будет сверхсекретная операция", - сказал Эйдман.

По его словам, возможно такие операции прорабатываются или может даже уже проработаны – им нужно только дать отмашку на это.

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"Как это будет выглядеть, я сказать не могу, но думаю так, чтобы скрыть, что этот маньяк ликвидирован. То есть такого, как с Бен Ладеном не будет – американский самолёт или вертолёт не прилетит, десантники не высадятся в Кремле, это очевидно. Это может быть какая-то сверхсекретная операция, после которой вдруг окажется, что с Владимиром Владимировичем что-то ночью произошло, и он почему-то не проснулся утром. А кто, чего и как никто толком понимать не будет", - добавил Эйдман.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир найдет способ, как лишить российского диктатора Владимира жизнедеятельности, если он не перестанет угрожать ядерным оружием.

Глава государства уточнил, что Путин опасен для Украины еще с 2014 года, когда он оккупировал первые наши территории. Однако диктатор стал еще опаснее с 24 февраля, когда начал полномасштабную войну.

Глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж считает, что западные союзники могут дать согласие на ликвидацию российского диктатора Владимира Путина только в случае, когда он использует ядерное оружие. В свою очередь, отстранить руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина окажется проще, поскольку он известен как террорист.

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