"В спину ножами и заточками": Лукашенко оправдал кровавые действия ОМОНа

Александр Лукашенко высказался о действиях ОМОНа / Reuters

Президент Беларуси оправдал действия силовиков во время жёстких разгонов участников массовых протестов, но в то же время попросил "не бить лежачих".

Об этом он заявил на совещании с Советом безопасности 14 августа, передает БелТА.

Лукашенко сказал, что "не может предъявить претензии к кому бы то ни было".

"Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", – сказал он.

Президент утверждает, что правоохранителей якобы подло и "не по-мужски" "заезжают со спины и бьют".

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"И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид... Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" – сказал Лукашенко о силовиках.

"Это что, ОМОНовцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", – утверждает президент.

Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.