В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца

Протесты, Минск / УНИАН

В вопросе освобождения украинцев, которые были задержаны во время протестов в Беларуси, есть определенный прогресс.

Об этом сообщает Громадське радио со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина.

Как рассказал дипломат, по договоренности с официальным Минском один из наших сограждан заплатит штраф и скоро вернется в Киев.

"Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. На сегодня мы имели контакты и с министром иностранных дел Беларуси. Мы достигли предварительной договоренности, что один из задержанных (14 августа - Главред) оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры как можно скорейшего его транзита в Украину. Я не называю фамилий, мы работаем по всей ситуации", ‒ рассказал Енин.

Кроме того, дипломат отметил ‒ в нынешней остановке крайне сложно устанавливать местонахождение задержанных украинцев.

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Напомним, ранее в Беларуси открыли уголовное дело на двух задержанных в Минске в среду, 12 августа, украинцев ‒ волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. По данным правозащитницы Татьяны Равьяки, дело открыто по статье о массовых беспорядках.